Dopo Ranieri, Cagliari sogna il terzo Nainggolan. Il Ninja ha già aperto al ritorno

"Dopo Claudio Ranieri è la volta di Radja Nainggolan. Il Cagliari per l’anno nuovo spera in un altro grande ritorno. Per il Ninja in rossoblù sarebbe il terzo rientro in carriera e in generale la quarta avventura col Cagliari. Così come Ranieri anche Nainggolan ha Roma e la Sardegna nel cuore e così come sir Claudio anche il centrocampista belga vede un ritorno dalle parti della Unipol Domus come una chiusura perfetta del cerchio", riporta La Gazzetta dello Sport.