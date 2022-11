Ranieri: “No maxi recuperi, tempo effettivo e gare di un’ora: qualcuno si svegli”

I recuperi extralarge ai Mondiali in Qatar stanno dividendo il mondo del calcio. Così ne ha parlato l’allenatore Claudio Ranieri

Alessandro Cosattini

I recuperi extralarge ai Mondiali in Qatar stanno dividendo il mondo del calcio. Così l’allenatore Claudio Ranieri ne ha parlato a calciomercato.com: “Non sono d'accordo perché in questo modo non si sa mai quanto dura realmente un tempo".

Quale può essere secondo lei una soluzione concreta?

"Io ho una mia idea, quella di giocare 30 minuti effettivi a tempo. Così ogni partita avrebbe la stessa durata, mi sembra la soluzione migliore".

Quanto tempo servirà secondo lei per arrivare alla regola del tempo effettivo?

"Non lo so, non sta a me dirlo. Ma io spero che qualcuno si svegli per inserirla. Con il Mondiale stiamo vedendo la soluzione di questi recuperi molto lunghi, e credo possa essere un primo passo per arrivare a quella soluzione”.

Spesso il gioco viene interrotto per diversi minuti anche per l'intervento del Var, che ne pensa?

"E' vero, però io sono a favore del Var. Ma se mettessimo il tempo effettivo si risolverebbero molti problemi".

Secondo lei è una soluzione percorribile anche in Serie A?

"Non so se in Italia sia fattibile, dipende dalle idee che hanno in mente i vertici".