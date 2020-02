Inter, Ranocchia festeggia le 200 presenze in nerazzurro. CdS: “Guida ‘morale’ con Spalletti e Conte”

Andrea Ranocchia fa 200 con l’Inter. Nella sfida di questa sera di Europa League contro il Ludogorets, a Razgrad, il difensore raggiunge un nuovo traguardo con la maglia nerazzurra. Continua il lungo percorso iniziato 9 anni fa, il 9 gennaio 2011, nella sfida contro il Catania e fatto di alti e bassi (i prestiti a Sampdoria e Hull City).

Il Corriere dello Sport spiega che con Spalletti, Ranocchia – l’unico ancora all’Inter dalla stagione post Triplete (2010/2011) – diventa una guida ‘morale’ all’interno dello spogliatoio, nonostante non sia titolare. E con Conte la situazione non cambia, sia in campo che fuori, con il difensore ex Bari che viene utilizzato col contagocce ma resta un leader dello spogliatoio.