Inter, Ranocchia: “Ci alleniamo per cercare di imporre il nostro gioco. La Juve…”

Al termine di Inter-Cagliari, Andrea Ranocchia, autore anche di un gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Queste le dichiarazioni del difensore: “Sono contento, sono riuscito a segnare e a giocare che è sempre un grandissimo piacere e un grande onore giocare per questi colori e con questi ragazzi. È fondamentale farsi trovare pronti, la Coppa Italia è un obiettivo e siamo contenti di essere andati avanti. Noi ci alleniamo per cercare di imporre il nostro gioco, abbiamo fatto una buona partita ma ci sono ancora tantissimi margini di miglioramento. Lukaku? Ha uno strapotere fisico incredibile, ha ancora tantissimo da migliorare, il calcio italiano è complicato per le punte. Sta iniziando a capirlo ma credo che lo stiamo vedendo partita dopo partita i suoi miglioramenti. La Juve? Il nostro obiettivo è di stare attaccati a loro e giocarcela fino alla fine. Lavoriamo per questo, non per distaccarci dal primo posto”.

(Sport Mediaset)