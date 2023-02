Ranocchia: “Il calcio ora mi manca zero. Finalmente posso fare una cosa”

Queste le sue parole: "Io adesso sto facendo un corso di inglese, perché qualsiasi cosa vorrò fare mi servirà. Mi tengono in forma con la palestra, mi godo la famiglia e vado in giro con gli amici. Avevo bisogno di fermarmi un attimo. Finalmente andrò a sciare per la prima volta ora che posso. Ho visto pochissime partite, mi manca zero il calcio. Difficilmente so le partite che ci sono in settimana, ho proprio staccato. Ho interrotto un contratto importante perché ero proprio arrivato. Ho fatto una bella carriera, non ho necessità e quindi non ho voluto prendere in giro me stesso e chi mi pagava. Mi capitava di andare all'allenamento e dopo 5' mi chiedevo già quando sarebbe finito. Uno, due, tre... dieci giorni, poi basta".