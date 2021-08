Ranocchia carica l’Inter: “Ultimo test, sabato si comincia”

Il difensore nerazzurro sottolinea la vittoria nell'ultima partita amichevole dell'estate a pochi giorni dall'inizio del campionato

L'Inter è pronta per il suo esordio in campionato. Dopo aver battuto nell'ultimo test estivo la Dinamo Kiev, i nerazzurri sabato affronteranno il Genoa nella prima di Serie A. Andrea Ranocchia, sui social, carica l'ambiente dopo i tre gol rifilati alla squadra di Lucescu in amichevole.