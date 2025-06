«È un allenatore che conosce bene l'ambiente in cui ha lavorato sia con Conte che con Inzaghi in prima squadra. È stato a contatto con tutti. Adesso dovrà dimostrare tutto sul campo. Ma dico la verità, io non lo vedo come un ripiego come hanno detto in questi giorni. Ma è una scelta oculata. Chiaramente arrivata negli ultimi giorni post Champions e non hanno avuto molto tempo per preparare il Mondiale per Club. Ma credo possa fare bene», ha concluso l'ex difensore nerazzurro che con Chivu ha giocato nell'Inter nell'immediato post Triplete, dal gennaio 2011 in poi.