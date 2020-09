Inter, niente allenamento post-Pisa per Ranocchia: ecco il motivo

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è Andrea Ranocchia che potrebbe tornare al Genoa, la squadra al momento più interessata anche se non vanno scartate altre ipotesi da qui alla fine del mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, però, il difensore ieri non ha giocato contro il Pisa e non ha svolto nemmeno l’allenamento post-gara per coloro i quali non sono scesi in campo. “Ranocchia è rientrato anzitempo negli spogliatoi dopo uno scatto ma non dovrebbe trattarsi di niente di preoccupante”, commenta il Corriere dello Sport.