Inter, finisce l’isolamento fiduciario: altro giro di tamponi. Si scalda Ranocchia

Gli uomini di Conte per 14 giorni sono stati solo autorizzati a fare il tragitto casa-Appiano. Oggi altri tamponi in attesa dei Nazionali

Nuova giornata di tamponi in casa Inter . Vecino è risultato negativo all'ultimo e si unirà al gruppo dopo aver superato, ieri, i test fisici come ha fatto nei giorni scorsi Handanovic. Anche il portiere si era negativizzato. Restano positivi De Vrij e D'ambrosio , il primo risultato tra i contagiati.

E dal 14 marzo, quando proprio Danilo era risultato positivo al covid19 e fa fede quella data per i 14 giorni di isolamento fiduciario imposto alla squadra di Conte dal protocollo della FIGC. Oggi quindi scade l'isolamento e ci sarà un nuovo giro di tamponi che magari certificherà anche la guarigione degli ultimi giocatori ancora positivi. Per la gara del Bologna sembra difficile possa farcela Stephan, che dovrebbe risultare negativo e superare i test fisici. Si scalda quindi Ranocchia, per il momento favorito al centro della difesa nerazzurra con Skriniar e Bastoni. Per lui sarebbe la quinta presenza in Serie A (in totale ha giocato sei volte) e sarebbe la quinta presenza da titolare.