Inter, Ranocchia festeggia sui social: “Quei tre punti lì…”

Il difensore nerazzurro si riferisce alla vittoria con il Crotone, potrebbe essere determinante per la vittoria dello scudetto

"Quei tre punti lì. Forza Inter" . Così li definisce Andrea Ranocchia i tre punti conquistati sul campo del Crotone dall'Inter . Il difensore nerazzurro sa quanto pesano, sa quanto valgono, sa cosa significato lui che in questa squadra qui gioca da tanto tempo. Potrebbe arrivare il suo primo scudetto a breve e non sta nella pelle neanche lui. Perché Conte, lo dice lui e lo hanno detto gli stessi suoi uomini, ha tenuto tutti sul pezzo e ha fatto in modo che tutti si sentissero parte del gruppo che sta per vincere il titolo.

Anche chi non è stato titolare ma quando c'è stato bisogno si è fatto trovare pronto ed è stato vicino ai compagni tutte le volte che è servito. Sono state stagioni difficili per via di tante cose, diverse per colpa del covid19, ma dopo la vittoria sfiorata in finale di EL sta per arrivare uno scudetto che vale tanto. E questi tre punti vanno festeggiati come l'Inter sta facendo.