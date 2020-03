L’Inter riparte dal Napoli, Ranocchia: “La prepariamo sotto la pioggia”

Il Coronavirus ha contribuito ad alimentare un sentimento di incertezza che già in Italia, per vari motivi, esisteva. Ma il caos ha travolto anche il calcio che non è riuscito a trovare una soluzione per l’emergenza e si ritrova ora in una situazione surreale. Porte chiuse, partite rinviate, il calendario stracolmo di impegni, mille polemiche. In tutto questo c’è da pensare al campo. Alla prossima partita con il Napoli per quanto riguarda l’Inter.

Si dovrebbe, salvo decisioni dell’ultimora, giocare la semifinale di ritorno al San Paolo giovedì sera. Ha rischiato di saltare più volte anche questa gara, ma da quella si riparte. La squadra nerazzurra è tornata alla Pinetina ad allenarsi. In un clima rovente per quanto successo, in un clima umidissimo se si pensa alla pioggia incessante che sta cadendo su Appiano Gentile. Conte ha fatto comunque allenare i suoi all’aperto per preparare la sfida contro gli uomini di Gattuso. Ranocchia, che potrebbe essere tra i protagonisti della sfida, ha postato una foto: “Sotto la pioggia prepariamo Napoli”.