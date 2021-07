Inter, Ranocchia: “La preparazione è iniziata bene. Inzaghi? Stiamo cercando…”

Le parole del difensore nerazzurro al termine della prima amichevole dell'Inter contro il Lugano

Al termine della prima uscita stagionale dell'Inter, Andrea Ranocchia ha commentato la gara ai microfoni di RSI. Questo il commento del difensore nerazzurro: "Il Lugano è una buona squadra che tra poco inizierà il campionato e quindi è molto più avanti di noi nella preparazione. Noi abbiamo cercato di fare il massimo per quello che potevamo in questo momento della stagione, siamo contenti di aver vinto".

"La preparazione è iniziata bene, stiamo caricando molto in questi giorni e le gambe naturalmente non possono andare in questo momento. Stiamo cercando di dare il massimo al nuovo mister, stiamo cercando di capire i nuovi concetti che ci vuole mettere dentro, poi aspettiamo gli altri ragazzi che arriveranno piano piano. Questi sono buoni test per mettere minuti nelle gambe e ottimizzare la condizione generale. Dobbiamo farci trovare pronti quando inizierà il campionato".