Inter, Ranocchia ora può restare. Kolarov saluta, Inzaghi vuole un suo fedelissimo

Il difensore dell'Inter, in scadenza di contratto, potrebbe anche prolungare e rimanere. Al posto del serbo potrebbe arrivare Radu dalla Lazio

L'Inter è stata costretta a rivedere i propri piani. I giocatori in scadenza non saranno lasciati partire prima che il nuovo tecnico Inzaghi non li avrà valutati. Non è cambiata solo la posizione di Young , ma anche degli altri giocatori che sembravano ormai aver detto addio ai colori nerazzurri.

"Non è un caso che la prossima settimana Tullio Tinti, l’agente di Andrea Ranocchia, anche lui a fine corsa, vedrà l’Inter per discutere della possibilità di prolungare la sua lunga avventura. Nella tribù di quelli che avrebbero esaurito il contratto il 30 giugno ci sarebbe pure Danilo D’Ambrosio, ma l’Inter ha esercitato per tempo la clausola per il rinnovo automatico fino al 2022. È un buon punto di partenza, ma niente di decisivo: per acquistarlo basta che arrivi il giusto indennizzo. Il posto occupato da Aleksandar Kolarov nel 2020-21, unico anno di contratto in nerazzurro, potrebbe invece finire a Stefan Radu, fedelissimo di Inzaghi e in scadenza alla Lazio. Intanto, è arrivato in città pure Alex Cordaz, figliol prodigo cresciuto nelle giovanili e per questo utile per la lista Champions: oggi metterà la firma per tornare a casa dopo 17 anni e iniziare una nuova vita da terzo portiere", sottolinea La Gazzetta dello Sport.