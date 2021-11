Ranocchia a ITV: “Sheriff, sarà tosta. Prima una vittoria domani, poi il derby”

Le parole del difensore dell'Inter in vista della partita di Champions League in programma domani con lo Sheriff

Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, ecco quelle a Inter TV. Così Andrea Ranocchia, difensore centrale nerazzurro, ha parlato in vista della sfida di Champions League di domani contro lo Sheriff: “La gara sarà tosta, lo lo Sheriff è una buona squadra con individualità importanti, dobbiamo affrontarla come a San Siro concedendo il meno possibile per portare a casa i tre punti. Dobbiamo far girare bene la palla e perderla il meno possibile, loro sono bravi a ripartire, dobbiamo segnare un gol in più dello Sheriff. Ora ci attende una settimana importante. Prima pensiamo a vincere domani e poi ci concentreremo sul derby di domenica. Tanti impegni ravvicinati? Abbiamo ritrovato solidità concedendo poco e dobbiamo proseguire su questa squadra perché le pedine forti per creare sempre qualcosa davanti le abbiamo”.