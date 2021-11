Venezia-Inter, conferenza vigilia: in sala stampa non ci sarà Inzaghi ma Ranocchia

Il difensore nerazzurro, essenziale con il Napoli e lo Shakhtar, risponderà ai giornalisti prima della prossima gara di campionato

Eva A. Provenzano

Ieri capitan Bergomi ha avuto parole dolce per lui. Gli sono venute spontanee di fronte alla prestazione di Andrea Ranocchia contro lo Shakhtar. Chiamato a difendere su Fernando e a sostituire de Vrij, dopo averlo fatto anche con il Napoli, il centrale si è fatto trovare pronto come sempre. E così l'Inter ha deciso che questa settimana, la tradizionale conferenza stampa che precede le partite di Serie A non la terrà Simone Inzaghi, ma proprio Andrea.

"Dopo il successo di Champions League contro lo Shakhtar, i nerazzurri si preparano per tornare in Campionato. L'Inter sarà in campo sabato 27 novembre alle 20:45 per la 14ª giornata di Serie A contro il Venezia. Alla vigilia del match parlerà in conferenza stampa Andrea Ranocchia: il difensore nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati alle 14:00 di venerdì 26 novembre. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club", si legge nella nota sul sito ufficiale.

Di solito tra una partita e l'altra, quando ci sono impegni ravvicinati, non si tiene una delle conferenze stampa del mister. Questa invece sarà Ranocchia a presenziarla, un omaggio al giocatore che ha mostrato, come sempre, quanto può valere, chi ci tiene per davvero.

