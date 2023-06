Biasin: “Bellanova non ancora pronto per l’Inter. Brozovic 15 mln? Piuttosto una rapina”

Gli ultimi due tweet di Fabrizio Biasin parlano del mercato dell'Inter e delle ultime indiscrezioni, quella su Bellanova che sta per andare al Torino, e quella che vorrebbe pronta per Brozovic un'offerta araba da 15 mln.

Sull'esterno, il giornalista di chiara fede nerazzurra, si è espresso così: "Il Torino sta per chiudere per 7 milioni + 2 di bonus”, dice Skysport. Si è comportato bene e ha certamente buoni margini di crescita. Ma ha bisogno di giocare e non è ancora pronto per l’Inter. Per me, giusto così".