Inter, ottimo rapporto tra Skriniar e i compagni: “Ad Appiano ambiente sano, nessuna rottura”

Se qualcuno si stesse chiedendo se le ultime vicende di mercato possano influire sul rapporto tra Milan Skriniar e i compagni di squadra all'Inter , la risposta è immediata: no. Questo è quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'ambiente del gruppo ad Appiano è sano e non ci sono fratture da ricucire:

"I rapporti tra i compagni di squadra sono l'ultimo dei problemi. L'ambiente di Appiano Gentile è sano e non ci sono stati episodi di rottura tra lo slovacco e gli altri calciatori di Inzaghi. Su questo fronte gli interisti possono stare tranquilli, perché già da oggi l'intento comune è di lavorare insieme verso gli obiettivi del collettivo. Se ci saranno delle frizioni, saranno le stesse di qualsiasi altro spogliatoio: in partenza non c'è alcuna spina da gestire. Skriniar a Milano ha vinto due Supercoppe, uno scudetto e una Coppa Italia e ha ovviamente tutta l'intenzione di chiudere al meglio la sua avventura in nerazzurro".