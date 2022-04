Raspadori: “Mi inorgoglisce l’interesse della Juve. Non posso negare…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo ammette: ""L’interesse della Juve mi inorgoglisce"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori si dice lusingato dall'interesse della Juve nei suoi confronti. Il giocatore del Sassuolo è stato individuato dalla dirigenza bianconera come uno dei possibili eredi di Dybala. "L’interesse della Juve la inorgoglisce? Assolutamente sì. Non posso negare di essere contento che si faccia il mio nome per un trasferimento alla Juve o ad altri grandi club. La mia ambizione è arrivare a giocare lì, a quel livello. E se ci riuscirò sarà merito del Sassuolo, società che mi ha fatto crescere sotto ogni aspetto".