Sassuolo, Raspadori: “Ero malato di Inter, Eto’o il mio idolo. Dopo il Triplete…”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo che sabato ha trovato la gioia del primo gol in Serie A.

In estate la voleva il Monaco, a gennaio mezza Serie B.

“Ho preferito restare per imparare. Per raggiungere il mio obiettivo con il Sassuolo“.

Quale?

“Conquistarmi un posto in A. A 14 anni avevo offerte da Inter, Milan e Roma. Dopo una cena coi genitori scelsi di restare“.

È stata dura rinunciare alla “sua” Inter?

“A 10 anni ero malato di Inter, con Eto’o idolo. Dopo il Triplete ho scelto il nero-verde…“.