Raspadori: “Mi sono dato nuovi obiettivi. Ecco cosa mi ha detto Mancini”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo racconta le sue emozioni con la maglia della Nazionale

Giacomo Raspadori è al settimo cielo. Autore di un gol e mezzo nella vittoria dell'Italia contro la Lituania, il giovane attaccante del Sassuolo si gode il momento. "Sono tornato a casa, mi sono rivisto la partita - tanto non avrei dormito comunque - e ho capito di aver realizzato un sogno. Ma anche che è troppo importante continuare a farlo, dandomi nuovi obiettivi", racconta Raspadori alla Gazzetta dello Sport .

«Non molto prima della partita: “Goditi il momento e ricordati che per la carriera di un ragazzo sfruttare le occasioni è tutto”».

«La sera della lista dei 26 era più confusione in testa che emozione. I brividi più forti quando ho sollevato la coppa e quando ho debuttato a Bologna, Italia-Repubblica Ceca: entravo in campo con la maglia della squadra di cui non mi ero perso una partita da quando avevo 5-6 anni».