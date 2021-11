Raspadori: “Siamo contenti, io voglio migliorarmi sempre. Esterno? Preferisco…”

Ottima prestazione quella di Giacomo Raspadori a San Siro nel match tra Milan e Sassuolo. Ecco le sue parole dopo la partita a DAZN

"C'è grande entusiasmo, siamo davvero contenti. C'è stato uno spirito di gruppo fantastico e penso che sia quello che è un po' mancato in queste partite. E' stato un demerito nostro, non è sfortuna, i punti sono quelli che dovevano essere ma oggi deve essere un punto di partenza per continuare a macinare con qualità".