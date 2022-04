Rastelli: “Juve-Inter gara molto sentita, per lo Scudetto vedo in vantaggio…”

Le dichiarazioni del tecnico sulla super sfida tra bianconeri e nerazzurri e sulla sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord

Si parte dall'eliminazione dell'Italia nei playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord: "L’Italia fuori dal Mondiale Non è facile dare una lettura, quella contro la Macedonia è stata una partita dove la squadra non è arrivata nelle perfette condizioni. Poi pressione e posta in palio hanno fatto il resto".

"Non tanto per l’avversario ma per la posta in palio. Lo spettro di fallire ancora una volta la qualificazione ha aumentato le responsabilità e la pressione. I più brillanti erano Verratti e Berardi, poi nessuno ha provato qualcosa in più del compitino".