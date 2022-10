Ravanelli: “Champions? Juventus, Inter e Milan rischiano di uscire già ai gironi”

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Nazionale, in un'intervista concessa a Libero si è soffermato sulle possibilità delle squadre italiane di superare la fase a gironi della Champions League: "C'è il grande rischio in Champions sia per la Juve sia per le milanesi di trovarsi fuori dalla coppa più importante già ai gironi. È un po' il segnale di come il nostro calcio stia facendo fatica in Europa e purtroppo non da quest'anno. L'unica eccezione è rappresentata dal Napoli che invece sta mettendo in mostra un grande calcio e ha creato un progetto davvero molto interessante".