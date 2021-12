Ravanelli: “Fatica in Europa? Ecco perché. Var? Si utilizzi con intelligenza”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di 90esimo Minuto: "Bisogna unificare il Var a livello mondiale ed utilizzarlo al meglio"

Intervenuto in collegamento con 90esimo Minuto, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così delle difficoltà delle squadre italiane a fare strada in Europa: "Difficile trovare la mancanza, la Juventus è arrivata in finale ma non è riuscita a vincere. Noi viaggiamo ad un'altra velocità, molto minore rispetto agli altri campionati: ci si allena meno, questo è uno dei piccoli problemi. Il Var? Deve essere usato con intelligenza: nel campionato inglese viene utilizzato in modo diverso, a volte ci sono falli di mano visti in un'altra maniera. Bisogna unificare il Var a livello mondiale ed utilizzarlo al meglio".