Ravanelli: “Inter, Inzaghi ha un jolly che sarebbe titolare altrove”

"Frattesi è unico, davvero bravo con la sua qualità a inserirsi senza palla. E' un jolly all'Inter, ma sarebbe titolare. E' un vero valore aggiunto". Questo il pensiero di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, a proposito del vero titolare aggiunto dell'Inter di Simone Inzaghi, ancora in gol contro la Lazio da subentrante. Negli studi di Sport Mediaset si sottolineava l'importanza di un giocatore che sa farsi trovare pronto in qualsiasi momento.