Ravanelli sull’Inter: “Con Inzaghi è diventata una squadra moderna. La rosa…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabrizio Ravanelli ha parlato così di Inter-Juventus di Supercoppa italiana

"La Juve ha difficoltà a fare gioco ed è costretta a fare un lancio lungo tante volte, vuol dire che non ci sono giocatori che si smarcano, c'è pigrizia. E non è una questione di qualità tecnica ma in un certo momento arriva uno scoramento a livello mentale. Quando c'è questa situazione e si fa fatica a fare gol, mentalmente si entra in campo con l'idea di fare fatica a fare gol. Non c'è determinazione, non vedo cattiveria di una grande squadra. L'Inter gioca in maniera corta, hanno un grande possesso palla e ci sono sempre linee di passaggio. La panchina di stasera delle due squadre evidenzia la differenza attuale. La Juve gioca senza pressione e questo può permetterle di fare una grande partita, stasera si vedranno le qualità tecniche di alcuni giocatori. Inter? Mi sembra che il baricentro si sia spostato in avanti, ho visto qualità nel fraseggio, nel gioco, una squadra che gioca sempre ad un tocco. I giocatori hanno sempre 2/3 soluzioni, è questa la bravura di Inzaghi, ha permesso alla squadra di giocare meglio. Prima c'erano giocate prestabilite con Lukaku, adesso mi sembra una squadra più moderna con più soluzioni".