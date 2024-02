Come valuta il triennio dell’allenatore livornese?

«Allegri ha fatto un lavoro importante fino adesso. L’anno scorso, nonostante il terremoto societario e le grandi difficoltà vissute con la penalizzazione, ha centrato il terzo posto e la qualificazione Champions sul campo. Non era affatto facile riuscirci tra le mille problematiche da affrontare. Quest’anno ha fatto over performare i giocatori per metà stagione, tenendo testa all’Inter che era e resta superiore. Lo dicono i numeri: Massimiliano Allegri può piacere o no sul piano del gioco, ma rimane un grande allenatore. I risultati parlano per lui e a suo favore».

Se invece Allegri decidesse di fare un passo indietro, su chi dovrebbe puntare la dirigenza bianconera per la panchina?

«Vedo solo due nomi da Juve…».

Quali?

«Se si vuole andare su una certezza, dico Conte. Ho giocato con Antonio: è un vincente nato e in più conosce benissimo l’ambiente. Altrimenti, se il club intende puntare su un tecnico giovane ed emergente che viene dalla provincia come accaduto all’epoca con Lippi, prenderei Thiago Motta che ha dimostrato di essere un grande allenatore. L’italo-brasiliano lo reputo pronto per guidare un top club».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.