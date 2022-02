Ravanelli: “Il Milan vincerà lo scudetto: fa paura, non perderà più una partita”

Il pronostico dell'ex calciatore: "Secondo me il Milan vincerà lo scudetto: da qui alla fine non perderà più una partita secondo me"

Marco Astori

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha voluto sbilanciarsi con questo pronostico sull'esito della corsa scudetto: "Secondo me il Milan vincerà lo scudetto: da qui alla fine non perderà più una partita secondo me. Hanno talmente tanta voglia e determinazione, che questa squadra fa veramente paura", le sue parole.