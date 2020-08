Ravanelli: “Sfogo di Conte? Logicamente ha sbagliato i tempi ma cercava di stanare…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ravanelli ha parlato così dello sfogo di Antonio Conte contro la proprietà dell’Inter:

“Chi non lo conosce bene può pensare che stia esagerando, logico che abbia sbagliato i tempi di qualche esternazione, ma bisogna capire dove voleva andare a colpire. Cercava di stanare quelle persone che in casa Inter non vogliono crescere: questa è la mia opinione, ha voluto mettere benzina su qualche dirigente, qualcuno che magari non ha ascoltato i suoi consigli. Non dico che sia la verità, ma solo l’idea che mi sono fatto conoscendolo da tanti anni”.