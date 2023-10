Ravanelli: “Thuram ha ampi margini di miglioramento. E Inzaghi la fa rendere al massimo”

"Thuram ha ampi margini di miglioramento, ha avuto un impatto incredibile. Unisce velocità, potenza, tecnica, fa giocare la squadra e fa gol importanti. Sta dimostrando di valere se non come Lukaku... sicuro non lo fa rimpiangere. Thuram ha voluto l'Inter a tutti i costi, si è ritrovato titolare. L'entusiasmo, i tifosi, il gioco lo stanno facendo rendere al massimo. Aveva potenza fisica, poi se lo metti in una squadra che sa giocare fa ancora meglio".