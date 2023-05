Ravanelli: “L’Inter ha ritrovato il fuoco dentro necessario per vincere le partite”

Negli studi di Pressing, Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha elogiato l'Inter dopo la larga vittoria in casa del Verona

"L'Inter nelle sconfitte ha sempre giocato bene. Giocare bene non sempre significa vincere le partite, serve un fuoco dentro che l'Inter ora sembra avere. Al momento per me è una squadra in grande condizione".