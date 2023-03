Luca Ravenna: “Inter, troppe sconfitte. Lukaku prende più milioni che gol fatti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Luca Ravenna, comico e tifoso dell'Inter, ha parlato così del momento dei nerazzurri dopo la sconfitta con lo Spezia: "Il tifoso medio dà la colpa al 100% a Inzaghi, chi ha più lungimiranza forse un po' di più ai giocatori. Però sono troppe sconfitte, è come se la partita dovesse venire a noi solo perché attacchiamo. Lukaku prende più milioni che gol fatti, io sono molto critico sulle sue prestazioni. Non so cosa manchi ai giocatori per dare quel qualcosa in più: l'Inter con lo Spezia deve vincere facilmente. Mi sa che la rosa non è così forte come si dice.