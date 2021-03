Ravezzani: “La disponibilità dell’AIA è durata un solo giorno. CR7? Nessuno ha…”

L'AIA aveva annunciato un nuovo corso nella comunicazione della classe arbitrale. Eppure, dopo la presenza di Orsato a 90° minuto, l'esperimento non sembra essere decollato.

Redazione1908

Continua a tenere banco l'episodio da moviola che ha visti protagonisti Cristiano Ronaldo e Cragno, in Cagliari-Juventus. Il fallo è stato giudicato giudicato, dalla maggior parte degli addetti ai lavori, da espulsione.

L'AIA non si è espressa

Fabio Ravezzani, tornando sul fallo di CR7, ha puntato il dito sull'AIA che aveva dato segnali di apertura e disponibilità a commentare per voce degli arbitri quanto succede in campionato: "Dura un solo giorno la disponibilità a parlare degli arbitri annunciata da Trentalange. Nessuno ha ancora spiegato la ratio della mancata espulsione di Cr7 e del rigore negato al Milan. Eppure ce ne sarebbe decisamente bisogno per capire dove si sta andando".

