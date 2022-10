Ravezzani: “Allegri e gli infortuni? Inter ha perso Perisic e mai avuto Lukaku”

"La Juve rispetto alla scorsa stagione, finora ha schierato un De Ligt in meno ma Paredes, Milik, Kostic, Bremer e Di Maria in più. Inter ha perso Perisic e non ha avuto Lukaku. Il Milan ha perso Kessie per un po’ di CDK e poco Pobega. Allegri, che c’entrano gli infortuni?". Questo il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombrardia, in merito alle parole di Allegri sugli infortunati in casa Juventus.