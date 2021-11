Ravezzani su Allegri: “Ieri ha perso il senso della realtà senza accorgersene”

Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così di Allegri dopo il KO con l'Atalanta

"C’è un momento in cui un allenatore perde il senso della realtà e dice cose ridicole senza rendersene conto. Come Allegri ieri: Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la grande partita e ho concesso un giorno di riposo. Loro invece hanno chiesto di allenarsi domani. Seeeee"