Ravezzani: “Anche senza Barella lo Shakhtar non può far paura”, Vanni: “Falso che Conte…”

Franco Vanni ha sottolineato l’emergenza a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte. Un’emergenza che ha trovato il suo picco con l’infortunio di Nicolò Barella. A proposito di questa defezione Fabio Ravezzani ha però commentato: “Lo Shaktar non può mettere paura anche senza Barella”. Concorda il giornalista di Repubblica, che aggiunge: “Sono d’accordo. L’Inter per tre posti ha Brozovic, Gagliardini, Sensi ed Eriksen. Al limite può adattare Sanchez trequartista o Perisic mezzala. Resta il fatto che Barella è sempre più il cuore del centrocampo e la sua assenza si sentirà”.

L’esplosione di Barella? Ravezzani rimarca il ruolo fondamentale del centrocampista nell’Inter di Conte: “Senza dubbio, il migliore. Per inciso, lo era anche nel Cagliari (capitano) tant’è vero che l’Inter lo pagò 40 mln. Operazione eccellente, anche se costosa”. E Vanni aggiunge: “ Ed è spesso il migliore nell’Italia di Mancini. La retorica secondo cui “Barella l’ha inventato Conte” è falsa. Conte l’ha aiutato a trovare continuità, ma il merito del rendimento di Barella è soprattutto di Barella. (Bravi anche Rastelli, Lopez e Maran ad avergli dato fiducia)”.

La moglie di Barella ha raccontato come reagisce quando Nicolò si fa male in campo