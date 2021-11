Ravezzani: “Vedo beatificare e criticare Mancini. Semplicemente il ct ha…”

Il pensiero del giornalista: "Forse, semplicemente, il Mancio ha fatto cose giuste e altre sbagliate, come tutti"

"Vedo che per qualcuno beatificare Mancini quando vince contro avversarie più forti e criticarlo quando perde contro squadre più deboli è offensivo. Sembra abbiano scoperto il calcio stamattina. Forse, semplicemente, il Mancio ha fatto cose giuste e altre sbagliate, come tutti". Questo il commento di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito al momento non brillante dell'Italia di Roberto Mancini, anch'esso al centro della critica.