Ravezzani: “Campionato condizionato, non falsato. Chi vincerà, lo farà con merito”

Un campionato condizionato, non falsato. Che avrà un vincitore, un padrone che, comunque andrà, si sarà preso lo scettro con merito

"Il campionato non è falsato, ma condizionato. Lo sapevamo da subito, a maggior ragione dopo la sentenza Coni. Chiunque lo vincerà, lo farà con merito come un anno fa. Gli ultimi 2 rinvii non sono avvenuti su pressione dei club, ma per decisioni inappellabili di ASL e ATS".