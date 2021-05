Ravezzani: “Chiellini? Usa sempre un espediente antisportivo e deprimente”

Il duro commento del direttore di Telelombardia a proposito della sceneggiata imbarazzante del capitano della Juventus contro l'Inter

Calvarese ci è cascato per ben due volte. In una, per fortuna, è stato corretto dal VAR, ma Giorgio Chiellini lo aveva infinocchiato per bene. Il capitano della Juventus anche contro l'Inter ha fatto ricorso alla sua proverbiale furbizia, simulando di aver subito un fallo, per provare a limitare Lukaku, avversario di turno.