Inter, Ravezzani torna sulle parole di Conte: “Più resto incredulo più penso a…”

“Più penso al piano B di Conte e più resto incredulo. Dice che le squadre sono cattive perché si attrezzano per annullare il gioco Inter (ma va’?). Alla richiesta del piano B replica: <Certo, ce l’abbiamo, ma è un segreto, mica vengo a dirlo qui>. Ma ieri perché non ha funzionato?”. Così Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di TeleLombardia, sul proprio profilo Twitter, in merito alle dichiarazioni di Antonio Conte dopo il pareggio che è costato l’eliminazione all’Inter dalla Champions League. Il tecnico ha infatti battibeccato con Fabio Capello, affermando di avere un piano B che non ha però spiegato.