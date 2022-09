Ravezzani: “Inzaghi deve ritrovare l’Inter per me deve fare questo cambiamento tattico”

"Non è possibile che l'Inter per tre volte sia in vantaggio e che perda altrettante volte. Ormai hanno capito tutti che, raddoppiando Brozovic, la squadra perde gioco. Ormai c'è una costante: gli avversari giocano molto meglio dell'Inter. Abbiamo visto la Cremonese fare una grande partita a San Siro, pur avendo preso tre gol. L'Inter deve trovare un'altra risorsa di gioco accanto a Brozovic, questo schema non può funzionare oltre. Inzaghi ora deve avere il coraggio di cambiare. Cambiare allenatore? Troppo presto, anche se sembrava che la squadra non seguisse Inzaghi, anche se poi sono arrivate due vittorie. Quello dei nerazzurri è un problema tattico".