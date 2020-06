Ravezzani critica Conte: “Si lamenta, ma l’Inter doveva fare la partita. Certo, se Lautaro…”

Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia, Antonio Conte si è detto comunque soddisfatto della prestazione offerta dalla sua Inter al San Paolo contro il Napoli. L’allenatore nerazzurro ne è convinto: questa è la strada giusta per tornare al successo. Parole che non trovano completamente d’accordo Fabio Ravezzani, che su Twitter ha scritto:

“Conte si lamenta perché il Napoli <si è solo difeso>. Vero, ma toccava all’Inter fare la partita: ha una squadra decisamente più forte. Ecco perché l’atteggiamento tattico di Gattuso é stato vincente. Poi, certo, se Lautaro avesse giocato come può, parleremmo qui di grande Inter“.

Ravezzani ha poi aggiunto:

“Per spiegare meglio: l’Inter ha giocato una partita eccellente. Ma nel calcio sono milioni i casi analoghi di squadre eliminate. Qualcosa non ha funzionato nei 2 match. E va risolto in prospettiva futura. Cullarsi nella soddisfazione per la buona prova di ieri sarebbe pericoloso“.