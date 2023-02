Ravezzani: “Critiche a Inzaghi esagerate. Non è il miglior allenatore d’Italia, ma…”

"A inizio stagione tutti pensavano che sarebbe stata una lotta a tre tra Inter, Milan e Juventus. Poi, è schizzato in avanti il Napoli. Oltre alla straordinaria qualità della squadra di Spalletti, c'è da dire che sono stati troppi gli errori delle altre. Anche ieri sera, l'Inter ha rivisto i fantasmi della partita facile contro una squadra di medio-bassa classifica. Sull'1-1, ha rischiato grosso. L'Inter ha vinto dominando l'avversario, così come aveva fatto contro la Sampdoria. Questo dimostra che le critiche a Inzaghi sono solo frutto del risultato. Mettere in discussione le scelte di Inzaghi è stato secondo me esagerato. Lui non è il miglior allenatore in Italia o in Europa, è un buon allenatore con qualche limite. Probabilmente non riesce a trasmettere la stessa adrenalina di Conte".