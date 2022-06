Ravezzani: “De Ligt guadagna 3 volte Skriniar e 5 Bremer, operazione disastrosa”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha criticato apertamente Matthijs de Ligt, difensore olandese della Juventus il cui rendimento non ha fin qui giustificato l'ingente spesa sostenuta per portarlo a Torino: "Molti insulti dei soliti anonimi perché ho definito disastrosa l'operazione De Ligt. Eppure è da 3 anni il difensore più pagato della A (3 volte Skriniar 5 volte Bremer) non è mai stato tra i migliori del ruolo. Ora rifiuta di prolungare sapendo che sarà a zero tra 2 stagioni".