Ravezzani: “Zhang, abitudine a convivere felicemente con debiti. Alla peggio l’Inter…”

“Zhang ha l’abitudine a convivere felicemente con debiti spaventosi. Vale per le sue aziende in Cina come per l’Inter. Ma questa filosofia non può durare a lungo. Va detto che in ogni caso il club non rischia nulla perché alla peggio passerà di mano con valori minimi. Per chiarire: l’Inter si troverebbe nella stessa situazione del Milan con Yonghong Li: passaggio di mano a prezzo di saldo. Diciamo che Zhang ha dissolto un valore da oltre un miliardo in pochi anni”, si legge.