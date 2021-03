Ravezzani sull’Inter: “Così si vincono gli scudetti. Dubbi sul gol. E Hakimi…”

Grande vittoria dell'Inter contro l'Atalanta: Fabio Ravezzani, su Twitter, commenta così i tre punti conquistati

Vittoria fondamentale per l'Inter che batte 1-0 l'Atalanta e torna a +6 sul Milan: ecco il commento, su Twitter, di Fabio Ravezzani .

"Inter che subisce e soffre. Ma gli scudetti si vincono anche così, con un pizzico di fortuna. Qualche dubbio sul gol (non si capisce se Bastoni è in fuorigioco, dipende chi tocca la palla). Bene la difesa, soprattutto Skriniar. Hakimi sotto tono. Lukaku combatte come sempre".