Ravezzani: “Gosens si desse una mossa. Buono per Fiorentina e Bologna, non da Inter”

Intervenuto a Telelombardia, Fabio Ravezzani ha fatto il punto in casa Inter , commentando anche le voci di mercato su Robin Gosens, fuori dalla lista dei convocati della Germania per il Mondiale in Qatar:

"Continuo a pensare che quello dell'Inter sia l'organico più completo della Serie A. E' in una posizione assolutamente anomala e questo è dimostrato dal rendimento in Champions e dalle partite contro il Barcellona. Ha dimostrato di non avere nulla da invidiare al Barça, poi inspiegabilmente crolla contro le grandi. Ora c'è l'Atalanta, un'altra big. Se perdesse, l'Inter direbbe definitivamente addio a tutto. Qualora vincesse, si potrebbero aprire nuove prospettive. Gosens? E' stato aspettato a lungo, si desse una mossa anche lui. Per me è stato un errore di valutazione. Buon giocatore da Atalanta, Fiorentina, Bologna, ma non abbastanza per l'Inter".