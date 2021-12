Ravezzani: “Icardi-Juve? Interessante. Ma solo a 0 per 6 mesi perché…”

Così il giornalista su Icardi-Juve: "Troppe le incognite, ma anche troppe le lacune in un attacco costruito su ex i cui limiti erano ben conosciuti"

"Interessante la prospettiva Icardi per la Juve, ma solo a costo zero e per 6 mesi. Troppe le incognite, ma anche troppe le lacune in un attacco costruito su ex (Morata, Kean) i cui limiti erano ben conosciuti. Eppure sono stati spesi 60 mln per accorgersi (dopo) che non bastavano". Questo il commento di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito alla possibilità di vedere Mauro Icardi, ex Inter oggi al PSG, con la maglia della Juventus a gennaio.