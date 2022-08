Ravezzani: “Inter più forte del Milan, anche lo scorso anno. Ha perso lo scudetto solo per…”

"Il campionato penso che mai come quest’anno ogni previsione rischia di essere ribaltato. L’Inter mi sembra la squadra più completa e come risultati complessivi mi sembra anche sia stata la migliore della scorsa stagione. Milan? Si è rinforzato, io pensavo fosse casuale il successo. Ora non lo credo più. Roma e Juve, invece, le metto insieme. Sono così tante le variabili che ci vorrà poco. Quando parli di Inter la variabile Skriniar può incidere. L’inconsistenza dei risultati della pre season penso sia dato anche da questo, dal fatto che il pilastro della difesa non è chiaro se ci sarà o andrà via. Con Skriniar è un Inter che ha consapevolezza e la differenza la fanno alcuni dettagli. Dobbiamo dire che l’Inter è stata la squadra più forte della scorsa stagione, anche più del Milan campione. Ha perso lo Scudetto solo per via della follia di Bologna".