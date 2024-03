Ravezzani: “Inter? Ha commesso lo stesso errore del Napoli di Spalletti”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “L’Inter arriva con la maggior delusione alla gara contro il Napoli. Qui si è vissuta la stessa situazione del Napoli lo scorso anno, con la tifoseria che addirittura aveva esultato al sorteggio col Milan… Tutto l’ambiente era convinto di passare ai quarti, ora siamo tutti sicuri di una grande reazione contro il Napoli. L’Inter risponderà sul campo alla delusione di mercoledì, anche se c’è un’incognita: questa squadra è andata in super forma troppo presto. Bisognava andare a mille da marzo in poi, non da gennaio a febbraio. Quindi qualche calciatore potrebbe essere appannato contro il Napoli, soprattutto dopo i 120’ di Madrid. Calzona? E’ ancora sotto esame, ma certamente sta facendo meglio dei suoi predecessori. Nel Napoli c’erano problemi di rapporti interni, perché è palese ora che Kvara e gli altri hanno ripreso a giocare alla grande. Calzona sembra un traghettatore, ma ha un curriculum di tutto rispetto e può giocarsi la permanenza.